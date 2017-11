Amok-Alarm an Berufskolleg in Duisburg!

Derzeit läuft ein Großeinsatz in Duisburg: Am Gertrud-Bäumer-Berufskolleg gibt es einen Amok-Alarm! Ein Mann wurde dort mit einer Schusswaffe gesehen.

Die Polizei ist mit vielen Einsatzkräften derzeit am und in dem Gebäude, wie die „Rheinische Post“ berichtet. "Bislang gibt es noch keine Hinweise", sagte ein Polizeisprecher der Zeitung.

Bisher sind die Hintergründe noch völlig unklar. Nicht bekannt ist auch, ob das Berufskolleg evakuiert wurde. Das Gertrud-Bäumer-Berufskolleg liegt in der Nähe vom Hauptbahnhof in Duisburg. Nähere Einzelheiten will die Polizei in Kürze bekannt geben.