Amokalarm! Mann mit Pistole auf Schulhof

Schock an der Friedrich-Ebert-Schule in Esslingen-Zell in Baden-Württemberg: In der Schule wurde ein Mann mit einer Pistole gesichtet!

Ein Anruf ging bei der Polizei ein, wie die „Bild“-Zeitung berichtet. Demnach soll sich ein Mann auf dem Schulhof mit einer Waffe befinden.

Sofort war die Polizei mit einem Großaufgebot vor Ort, auch Rettungswagen trafen ein – ein Hubschrauber kreiste über der Schule. Kurz danach wurde ein Mann festgenommen.

„Wir gehen von einer Bedrohungslage aus und sind mit einer Vielzahl von Kräften entsprechend unserer Alarmpläne im Einsatz“, sagte der Einsatzleiter in der „Bild“. Die Schüler müssen in den Klassenräumen bleiben. Die Kindergärten und Schulen in der Umgebung sollen sich ebenfalls aus Sicherheitsgründen verbarrikadiert haben.