Amoklauf? Schüler (15) schießt in Schule um sich!

Amoklauf? Schüler (15) schießt in Schule um sich!

Schock in Russland: In einer Schule in Iwantajewak soll es einen Amoklauf gegeben haben.

Ein Schüler soll laut russischen Medien um sich geschossen haben. Ein User hat beim Kurznachrichtendienst Twitter einen Clip geteilt, wo zu sehen ist, wie der Teenager aus dem Gebäude läuft.

רוסיה: תלמיד פתח באש בבית ספר Ivanteevka School בפאתי מוסקבה, לפחות 4 פצועים @kann_news pic.twitter.com/vXkDdMPPRU — Amichai Stein (@AmichaiStein1) 5. September 2017

Woher der Schüler die Waffe hat, ist noch völlig unklar. Bei dem Amoklauf sollen mehrere Schüler und Lehrer verletzt worden sein. Der 25-Jährige soll auch eine Rauchgranate gezündet haben.

Wie es zu der Attacke kam, ist noch ungewiss. Den Amokläufer soll die Polizei mittlerweile festgenommen haben.