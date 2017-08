Amy Adams ist schwanger

Süße Baby-Überraschung aus Hollywood! Schauspielerin Amy Adams erwartet ganz offensichtlich Nachwuchs. Der kugelrunde Babybauch ist nicht mehr zu übersehen!

Amy Adams: Mit Babybauch in L.A.

Paparazzi haben Amy Adams in Los Angeles erwischt. Sie strahlte nicht nur bis über beide Ohren, sondern umhüllte sich auch in einem XL-Walle-Kleid. Wollte sie etwa was verstecken? Der Wind machte ihr jedenfalls einen Strich durch die Rechnung! Denn als der von vorne gegen das Kleid wehte, zeichnete sich unter dem XL-Fummel ein süßes Bäuchlein ab. Immer wieder streichelte sich die Beauty sanft über die Kugel. Ganz offensichtlich ist da Nachwuchs unterwegs.

Amy Adams ist offenbar schwanger Getty Images

Für Amy Adams ist es Baby Nr. 2

Bestätigt hat Amy Adams die süße News zwar noch nicht, doch die Bilder sprechen ihre ganz eigene Sprache. Für sie und ihren Liebsten Darren Le Gallo ist es übrigens das zweite Kind. Das Paar ist seit 16 Jahren zusammen, 2010 kam ihr Töchterchen Aviana Olea zur Welt. Die darf sich jetzt offenbar auf ein Geschwisterchen freuen...