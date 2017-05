Amy Schumer: Trennung von Freund Ben Hanisch!

Nach rund eineinhalb Jahren ist jetzt plötzlich alles aus zwischen Schauspielerin Amy Schumer und ihrem Freund Ben Hanisch! Gegenüber der "Us Weekly" bestätigte ein Sprecher der "Dating Queen"-Darstellerin die überraschende Trennung.

"Amy und Ben haben ihre Beziehung nach reiflicher Überlegung beendet und werden Freunde bleiben", so das Statement. Die 35-Jährige hatte den Möbeldesigner aus Chicago nach eigenen Angaben über eine Dating-App kennengelernt.

Während ihrer Beziehung zeigten die beiden stets öffentlich ihre Liebe. Zum ersten Jahrestag im vergangenen November postete Ben Hanisch eine süße Liebeserklärung auf Instagram: "Vor einem Jahr habe ich die Liebe meines Leben gefunden. Wir waren beide nicht auf der Suche nach einer Beziehung, aber irgendetwas fühlte sich gleich am ersten Abend, an dem wir uns trafen, richtig an."

A year ago I met the love of my life. We both weren't looking for a relationship at the time, but something felt right from the very first night we met. We ended up spending 6 days in a row together. This pic was taken in New Orleans and was the night I knew I wanted to spend my life with her. Ein Beitrag geteilt von ben hanisch (@benhanisch) am 19. Nov 2016 um 9:02 Uhr

Amy Schumer & Ben Hanisch: SIe bleiben Freunde!

Und auch die Komikerin postete auf Instagram immer wieder Pärchen-Bilder und süße Schnappschüsse von sich und ihrem Partner. In letzter Zeit wurden die gemeinsamen Fotos in den sozialen Netzwerken allerdings weniger. Auch auf der Premiere ihres neuen Films "Snatched" war ihr Freund nirgends zu sehen.

@snatchedmovie premiere cleanse day 4 #supportsystem Ein von @amyschumer geteilter Beitrag am 5. Mai 2017 um 11:02 Uhr

Dass die beiden aber wohl tatsächlich noch gute Freunde sind, beweist ein Bild, das Amy Schumer vor einer Wocher auf Instagram hochgeladen hat. Darauf sind sie und ihr Ex-Partner beim Popcorn essen zu sehen. Wie schön, dass wenigstens ein Hollywood-Paar die Aussage, nach der Trennung Freunde zu bleiben, auch wirklich ernst meint!