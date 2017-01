Amy Smart ist zum ersten Mal Mama geworden!

Amy Smart und ihr Mann Carter Oosterhouse hatten zum neuen Jahr wirklich allen Grund zu feiern. Und damit ist nicht nur Silvester gemeint! Die beiden sind zum ersten Mal Eltern geworden! Überwältigt und super stolz postete Amy Smart auch gleich das erste Bild ihrer zuckersüßen Tochter.

Ein von amy smart (@smarthouse26) gepostetes Foto am 31. Dez 2016 um 16:10 Uhr

"Mit großer Dankbarkeit und Freude heißen wir unser kleines Mädchen Flora auf der Welt willkommen. Was für ein gesegneter Weg, um ins Jahr 2017 zu gehen", schreibt die Schauspielerin dazu. Bis zur Geburt hielt sie ihre gesamte Schwangerschaft vollkommen geheim! Doch das große Glück will sie jetzt mit allen teilen!

Für Amy Smart geht mit ihrer kleinen Tochter ein großer Wunsch in Erfüllung! Schon nach ihrer Hochzeit 2011 erklärte sie ganz happy: "Ich bin einfach so glücklich! Ich freue mich darauf, Kinder zu haben." Fünf Jahre später ist es endlich soweit. Und das Glück ist dem Paar direkt ins Gesicht geschrieben. Auf dem süßen Schnappschuss strahlen die beiden bis über beide Ohren. In diesem Sinne: Herzlichen Glückwunsch!