Ana Ivanovic: Babybauch-Alarm auf neustem Foto

Seit Ende September ranken sich immer wieder Gerüchte über eine mögliche Schwangerschaft von Ana Ivanovic. Das neuste Foto von ihr ist eindeutig: Unter der Wölbung ihres bordeaux-farbenden Kleides muss es sich um einen Babybauch handeln.

Die Schwangerschaft von Ana ist ein offenes Geheimnis

Wie "Bunte" bereits im September berichtete, ist die Schwangerschaft von Ana ein offenes Geheimnis. Bastian Schweinsteigers Fußballkollegen von "Chicago-Fire" wüssten schon Bescheid. Auch der engste Familienkreis soll bestätigt haben, dass Ana und Profi-Kicker Bastian im Frühling Eltern werden. Auf der Flagship-Store Einweihung von " Intimissimi " am Mittwoch in New York, gerät die Gerüchteküche über die Schwangerschaft von Ana erneut ins brodeln.

Ana Ivanovic: Erschütternde Baby-Beichte

Der Bauch von Ana ist deutlich zu sehen

Unter dem Kleid von Ana ist eine deutliche Wölbung zu sehen. Des Weitern gibt es seit September kaum Bilder, bei denen sich Ana von der Seite zeigt. Ihre Kleidung ist meist weit geschnitten. Eine offizielle Bestätigung über eine Schwangerschaft gibt es allerdings nach wie vor nicht. Bastian und Ana schweigen. Wann endlich die finale Nachricht bekannt gegeben wird, ist abzuwarten...