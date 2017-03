Liebe geht durch den Magen, sagt der Volksmund. Und offenbar sieht Andrè Schürrle das ganz ähnlich, der hat sich nämlich von seiner neuen Freundin Anna Sharypova ein paar Tipps zum Thema Ernährung geben lassen.

Bislang wurde lediglich nur gemunkelt, dass André Schürrle überhaupt eine neue Freundin hat. Doch nun scheint der Profikicker seine neue Liebe bestätigt zu haben. Die Frau an seiner Seite heißt Anna Sharypova, natürlich ist sie ganz klassisch Model, hat aber auch Architektur studiert. Geboren wurde die wunderschöne Anna Sharypova in Kasachstan und wohnt jetzt in Berlin. Außerdem hat sie einen eigenen Blog, in dem es in erster Linie um das Thema Mode geht.

Andrè Schürrle setzt auf Clean Eating

Ganz klar, dass ein Model sehr auf seine Ernährung achtet, da zieht ein Profisportler wie Andrè Schürrle natürlich direkt mit. So postet der Dortmund-Star neben klassischen Fotos vom Training mittlerweile auch mal Schnappschüsse von seinem gesunden Frühstück, bestehend aus Chia-Samen, Beeren und anderen Leckereien aus der Kategorie Clean Eating. Der Fußballer hat „Bild“ gegenüber verraten, dass seine neue Freundin hinter der sehr bewussten Ernährung steckt: „Ich mache das seit Jahresbeginn, um gesünder und bewusster zu essen. Meine Freundin hat mich darauf gebracht.“

Auch wenn die neue Ernährung von Andrè Schürrle bei seinen Followern teilweise auf Kopfschütteln stößt, seiner Fitness wird es ganz sicher nicht schaden. Und wie toll Anna Sharypova aussieht, ist auf ihrem Instagram –Account zu bewundern. Daran sind die Körner zum Frühstück sicher nicht ganz unschuldig.