Andrea Berg: Dramatische Entscheidung

In den letzten Wochen spielte das Thema Trennung im Leben von Andrea Berg eine große Rolle und nun muss sie endgültig entscheiden, was wirklich wichtig für sie ist. Will die 51-Jährige ihre Karriere wie gewohnt weiterführen oder ist der Zeitpunkt gekommen, einen neuen Weg zu beschreiten?

Andrea Berg wird bei verpatzter Feuer-Show verletzt!

Die Sängerin widmet sich schon seit Jahren sozialen Projekten. „Ich bin oft im Hospiz in Krefeld, begegne todkranken Menschen und weine mit den Angehörigen“, erklärt sie. Eine Angelegenheit, die viel Zeit und Kraft erfordert. Es wäre also durchaus denkbar, dass Berg sich in Zukunft häufiger Zeit für solche Projekte nimmt, sich dafür aber immer mehr von der Bühne verabschiedet.

Eine Trennung von Altbewährtem ist sicherlich keine einfache Entscheidung. Dennoch hätte Andrea dann auch mehr Zeit für ihren Mann Ulli, von dem sie durch ihre Karriere momentan häufig räumlich getrennt ist.