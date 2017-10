Andrea Berg: "Ich will mir jetzt meine Träume erfüllen!

Gerade hat Andrea Berg ihr 25-jähriges Bühnenjubiläum gefeiert. Doch nun offenbar die Sängerin im Interview mit "Neue Post" ein großes Geheimnis...

Dein neues Album ist etwas ganz Besonderes für dich.

Mein Album „25 Jahre Abenteuer Leben“ ist sozusagen die Silberhochzeit von mir und meinen treuen Gefährten: meinen Fans …

Und du gehst demnächst auf deine „Hautnah Tour“. Bist du ein hautnaher Typ?

Absolut! Andere Menschen in den Arm zu nehmen – das ist ein Energieaustausch, der mir sehr viel bedeutet.

Apropos Nähe. Wohnt deine Tochter Lena noch bei dir?

Ja, sie ist bei mir geblieben. Lena wollte erst nach Düsseldorf zum Studieren, ist aber dann doch in Stuttgart geblieben. Und da bin ich auch ganz froh. Ich hätte sie nie festhalten wollen, doch ihre Entscheidung kam mir natürlich sehr entgegen.

Andrea Berg: Wundervolle Neuigkeiten!

Sie studiert internationales Management …

Ja, aber weißt du was, Lena und ich haben jetzt was ganz Tolles ausgemacht. Also, mein Uli, der ist ja Schwabe und sehr ortsgebunden. Doch wir zwei nicht. Wenn ich also das Gefühl habe, ich müsste mir was angucken, dann warte ich nicht mehr. Und Lena nehme ich mit. Verdammt noch mal, jetzt bin ich 51 Jahre alt und war noch nie auf den Malediven! Oder in Botswana. Einen Elefanten sehen, eine Giraffe in Freiheit. Eine Jeep-Safari machen. Und ich will auf die Galapagos-Inseln, Riesenschildkröten anschauen.

Toll, das sind ja großartige Pläne!

Dieses Gefühl, reisen zu wollen, ist bei mir erst im letzten halben Jahr gekommen. Nicht, dass ich mich eines Tages frage: Mensch, hätte ich mir das alles doch mal angeguckt...