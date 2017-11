Andrea Berg: Ist sie schon süchtig?

Für die meisten Menschen stehen Freunde und Familie an erster Stelle. Gemeinsame Wochenenden und Urlaube sind für sie das persönliche Highlight. Eine scheint nicht dazu zu zählen: Andrea Berg. Die Schlagersängerin stürzt sich so sehr in ihre Arbeit, dass es schon besorgniserregend ist.

„Ich finde es komisch, wenn mir Leute sagen, dass sie sich auf den Urlaub oder auf den Freitag und das bevorstehende Wochenende freuen. Das ist befremdlich für mich“, so Andrea im Interview mit ‚SuperIllu’. „Ich habe richtig Glück, dass ich einen Job habe, den ich aus Berufung, aus Leidenschaft ausübe. Dadurch habe ich nicht den Drang auszubrechen.“ Doch was sie als richtiges Glück bezeichnet, könnte in Wahrheit schon der Beginn einer schlimmen Sucht sein. Und zwar einer Arbeitssucht.

Andrea Berg: Schock-Auftritt - Große Sorge um die Sängerin

Viele Arbeitssüchtige wollen am liebsten ununterbrochen arbeiten und keine Freizeit mehr haben, um sich nicht mit Problemen im Privatleben auseinandersetzen zu müssen. Sie suchen Ablenkung in ihrer Arbeit und versuchen damit ihren Kummer zu kompensieren. Geht es mittlerweile auch Andrea Berg so? Fest steht: Die Fans machen sich große Sorgen, dass sie sich körperlich und mental zu viel zumutet.