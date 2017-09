Andrea Berg: Liebeserklärung an einen anderen Mann

Was Uli wohl dazu sagt? Eigentlich schwor Andrea Berg ihrem Schatz vor zehn Jahren die ewige Liebe. Doch obwohl die beiden als absolutes Traumpaar gelten, machte die 51-Jährige nun einem anderen Mann eine Liebeserklärung.

Im Interview mit Bild am Sonntag schwärmt sie offen von René Baumann, der auch als DJ BoBo bekannt ist. „Er ist derjenige, der mir inzwischen am nächsten ist. Er ist so etwas wie mein Spiegel“, so Berg. Auch im Gespräch mit der Zeitschrift Glückspost verleiht sie ihren Gefühlen Ausdruck. „René sagt, er merke mir sofort an, wenn jemand den Raum betritt, bei dem ich mich nicht zu Hause fühle. Er ist einer dieser Menschen, die mich beflügeln und Gutes wollen.“

Andrea Berg: Traurige Verkündung

Es sind Worte, die Uli Ferber sicherlich sehr wehtun. Eigentlich sollte er der Mann an Andreas Seite sein, der ihr näher steht als jeder andere. Die Sängerin beteuert hingegen, dass René ihr bester Freund sei. Hoffentlich sieht ihr Uli da nicht mehr…