Andrea Berg: Mit 51 wagt sie den Neuanfang!

In ihrer langen Karriere als Schlagersängerin hat Andrea Berg schon fast alles erreicht und füllt Jahr um Jahr die Hallen mit ihren spektakulären Shows. Doch das reicht der 51-Jährigen noch lange nicht! Jetzt möchte sich die Entertainerin völlig neu erfinden…

Es ist nie zu spät für einen Neuanfang, findet wohl auch Andrea Berg, denn jetzt ist sie mal wieder in die USA gereist, um bei den kommenden Konzerten ihre Fans aufs Neue zu überraschen. An ihrer Seite: kein Geringerer als DJ Bobo!

Gerade erst hat sie ihre "Seelenbeben"-Tour beendet, doch trotzdem gönnt sich die Sängerin kaum eine Pause. In Amerika arbeitet sie jetzt wieder mit DJ Bobo zusammen, der bekannt ist für seine spektakulären Bühnenshows. Auf Facebook erklärt sie verheißungsvoll: "Kreativ-Team in Las Vegas! Nach der Show ist vor der Show! Seid gespannt!"

Andrea Berg: Orientiert sie sich an Helene Fischer?

Eigentlich gibt Andrea Berg bei ihren Konzerten immer alles, doch anscheinend will die Schlagerqueen unbedingt noch einen drauf legen. Eine Ansage an ihre Kolleginnen? Schließlich ist Helene Fischer bekannt dafür, dass sie bei ihren Auftritten nicht nur mit ihrer Stimme, sondern auch mit einer Wahnsinns-Show überzeugt.

Im Musikbusiness reicht guter Gesang eben schon lange nicht mehr. Auch Vanessa Mai, Verlobte ihres Sohnes Andreas, macht es vor. Mit modernem Sound und heißen Tanzeinlagen gibt sie dem Schlager einen völlig neuen Anstrich.

Will Andrea Berg dem neuen Trend jetzt auch folgen? Es sieht ganz so aus! Fans dürfen gespannt sein, was sich die Sängerin ausgedacht hat, wenn sie am 14. Juli beim Kult Open-Air in Aspach wieder auf der Bühne stehen wird.