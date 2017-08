Andrea Berg: Wundervolle Neuigkeiten!

Darüber werden sich Schlagerfans wohl freuen: Andrea Berg plant eine Geheimtour für ihre Fans, wie die „Bild“-Zeitung schreibt.

Andrea Berg gehört zu deiner der erfolgreichsten Schlagersängerinnen in Deutschland und hat eine riesige Fanbase. Nun erfüllt sie ihren Anhängern einen ganz besonderen Wunsch! Andrea Berg plant eine Geheimtour, welche noch in diesem Jahr stattfinden soll. Um den Fans ganz nah zu sein, tritt Andrea Berg vorwiegend in kleineren Hallen auf. Die Tickets können bereits ab diesem Mittwoch bei Eventim bestellt werden, ab Donnerstag auch an allen Vorverkaufsstellen.

Die Tourdaten:

16.10.2017: Hamburg – Laeiszhalle

17.10.2017: Leipzig – Haus Auensee

19.10.2017: Wien – Wiener Stadthalle/Halle F

20.10.2017: München – Circus Krone

22.10.2017: Stuttgart – Liederhalle

23.10.2017: Frankfurt am Main – Jahrhunderthalle

25.10.2017: Siegen – Siegerlandhalle

26.10.2017: Bielefeld – Stadthalle