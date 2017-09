Andrea Berg: Traurige Verkündung

Das sind wirklich traurige Neuigkeiten für alle Andrea Berg Fans! Fröhlich verkündete Florian Silbereisen, dass er mit der Krefelderin beim "Schlagerboom" am 21. Oktober in Dortmund dabei sein wird. Doch da hat er leider ein Gerücht in die Welt gesetzt. Denn Andrea Berg ist gar nicht dabei. Das hat jetzt böse Folgen...

Andrea Berg klärt auf!

Andrea Berg stellt selbst via Facebook klar: "Ups, was lese ich da? Da muss sich wohl irgendwo ein Fehlerteufel eingeschlichen haben, denn ich bin nicht eingeplant beim Schlagerboom in Dortmund am 21. Oktober! Ihr wisst, dass sowas nicht meine Art ist!"

Andrea Berg: Die Fans sind traurig

Die Fans sind traurig und erschrocken über die Nachricht! Denn nicht wenige haben sich nur wegen ihr ein Ticket gekauft!

"Liebe Andrea, schön das du dich, so schnell dazu äußerst. Ist sehr schade, da wir alle und nur wegen dir, die Karten gekauft haben. Leider müssen wir uns jetzt damit abfinden", "Das muß man wohl, fällt uns aber schwer zu glauben liebe Andrea. Überall wurde es angekündigt, auch von Florian. Wir haben alle von verschiedenen Fanclubs Karten gekauft" und "Ich habe zwar keine Karte für den Schlagerboom, aber in der Sendung von Florian wurde sie angekündigt und ich verstehe alle Fans das sie wütend und sehr traurig sind", schreiben sie zahlreich in den Kommentaren.

Ein kleiner Fehler mit bösen Folgen....