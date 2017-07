Andrea Jürgens ist ins Koma gefallen. Die Ärzte stellten ein beidseitiges Nierenversagen fest.

Ihre Angehörigen, Freunde und Fans bangten um die Schlagersängerin. "Andrea ist am Montagabend zu Hause zusammengebrochen und kam mit Blaulicht ins Krankenhaus. In der Klinik fiel sie ins Koma", berichtete ein Freund in der „Bild“-Zeitung.

Die traurige Nachricht hat uns nun ereilt: Andrea Jürgens ist verstorben. Wir trauern um eine Ausnahmekünstlerin, die... Posted by Andrea Jürgens on Donnerstag, 20. Juli 2017

Nun die traurige Nachricht: Andrea Jürgens ist tot. „Die traurige Nachricht hat uns nun ereilt: Andrea Jürgens ist verstorben. Wir trauern um eine Ausnahmekünstlerin, die die Liebe zur Musik von Kindesbeinen an begleitete. Ruhe in Frieden. Wir werden dich vermissen“, heißt es in einem Statement auf ihrer offiziellen Facebook-Seite.