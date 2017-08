Andrea Kiewel: Schock-Nachricht!

Oje, diese Worten tun richtig weh! Andrea Kiewel moderiert seit vielen Jahren den „Fernsehgarten“ im ZDF. Nun könnte ihre Karriere womöglich vorbei sein – glaubt zumindest ein User…

Andrea Kiewel ist nach ihrer letzten Show einem fiesen Shitstorm ausgesetzt. Ihr offizieller Account wird von negativen Kommentaren überschüttet, denn viele User haben Zweifel daran, dass ihr Auftreten echt ist.

„Leider ist Kiwi in echt nicht so freundlich. Sie möchte von den Zuschauern nichts wissen, sieht immer genervt aus und wirkt sehr desinteressiert. Sobald die Kamera an ist, ist sie stinkfreundlich (...). Bin sehr enttäuscht von ihr und ihrem Schauspiel“, kommentiert eine Userin.

„Ihre Zeit ist vorbei“, schreibt ein anderer User. „Kiwi ist nicht echt“, heißt es in einem Kommentar. Das sind Worte, die der Moderatorin weh tun dürften! Und nicht nur das: Auch von dem Outfit waren die Zuschauer alles andere als begeistert.

Dennoch ist Andrea Kiewel sehr erfolgreich. Seit 2000 präsentiert sie den ZDF-„Fernsehgarten“ und die Quoten sprechen für sich, denn auch 17 Jahre danach ist das Zuschauerinteresse noch riesig.