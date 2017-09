Andrea Kiewel: Trauriges GestÃ¤ndnis!

Andrea Kiewel ist aus dem deustchen TV gar nicht mehr wegzudenken. Doch gerade in der letzten Zeit hat sie mit viel Kritik zu kämpfen. So schimpften die acebook-User zuletzt: „Ihre Zeit ist vorbei!“ Doch wie sehr treffen Andrea Kiewel diese Worte?

Andrea Kiewel: „Da stoße ich an meine Grenzen!“

Zwar gibt Andrea Kiewel nicht direkt ein Statement zu den fiesen Worten ab, doch in ihrer Kolumne in der "Super Illu" spricht sie Klartext. Bei dem Thema Komplimente erklärt sie überraschend: „Da stoße ich an meine empathischen Grenzen, hinterfrage ich doch jede Bemerkung im Nachhinein noch gefühlt hunderttausendmal.“

Andrea Kiewel: "Ich geniere mich!"

Andrea Kiewel hinterfragt jede Bemerkung wenn es um Komplimente geht, dass es sich bei Kritik genauso verhält, liegt da wohl auf der Hand.

Auch wenn Andrea Kiewel zugibt: „Ich geniere mich bei Komplimenten, ich komme mit Kritik besser zurecht.“ Ganz kalt lassen sie aber die bösen Worte ganz offensichtlich auch nicht...