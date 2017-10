Andrea Kiewel: Überraschende Sex-Beichte

Dieses Geständnis von Andrea Kiewel ist wirklich überraschend! In ihrer Kolumne in der "Superillu" spricht sie über ihre Gedanken zum Thema Sexuelle Belästigung. Zwar beteuert Kiewel, nie sexuell belästigt worden zu sein, gibt gleichzeitig aber auch ehrlich zu, wie sie reagiert hätte, wenn sie jemals in solch einer Situation gewesen wäre.

Andrea Kiewel: Trauriges Geständnis!

"Vermutlich hätte ich gedacht, mit auf ein Hotelzimmer zu gehen, gehört dazu, wenn man Erfolg haben will", schreibt Kiwi in ihrer Kolumne. "Sich anfassen zu lassen am Po oder anderswo ist eben so eine Art Koketterie, die zum Ausdruck bringen soll, wie sexy einen der oder die andere findet. Und der oder die andere trauen sich ja nur, weil sie in der Hierarchie über einem stehen. Sie sind Chefs oder Chefinnen, die die Macht haben, Karrieren anzufeuern oder zu beenden. Und einige von denen nutzen es eiskalt aus", so Andrea Kiewel weiter.

Auch Andrea Kiewel hat Intimes preisgegeben

Aussagen, die im ersten Moment schockieren, liest man weiter wird aber deutlich, dass die Fernsehgarten-Moderatorin das Thema auch differenziert betrachtet: "Der Umgang und der dazugehörende Ton in meiner Branche ist etwas lockerer, einen Hauch flapsiger als anderswo. Man könnte auch sagen, dass wir Kollegen untereinander etwas frecher zueinander sind als zum Beispiel bei der Sparkasse oder in einer Justizbehörde. Aber niemals habe ich er­­lebt, dass jemand so zudringlich wurde, dass sich dessen Gegenüber unwohl fühlte. Es heißt nicht, dass es das womöglich nicht gab, nur ich war eben nicht dabei und habe es auch am eigenen Körper nicht erfahren", so Andrea Kiewel.

Andrea Kiewel: Fiese Rache eines enttäuschten Liebhabers?

Dennoch habe auch sie Intimes preisgegeben, das sie heute lieber für sich behält. "Ich habe zu Frühstücksfernsehzeiten sogenannte Home­storys gemacht, weil ich dachte, ich sei das meinen Fans und Zuschauern schuldig, und es gehöre eben dazu", schreibt Andrea Kiewel. "Also erlaubte ich Fotogeschichten in meinem privaten Umfeld, die heute ausgeschlossen wären. Aber heute bin ich auch erwachsener, habe halbwegs begriffen, wie der Hase läuft, weiß, was man machen muss und ob es mir das wert ist."

Andrea Kiewel: "Wenn du die Rolle/ den Job unbedingt willst und es dir nichts ausmacht, auch so ein Mädchen zu sein – nur zu"

Wäre sie ihre eigene Tochter, so Kiewel, gäbe sie ihr folgenden Rat: "Wenn du dir nicht sicher bist, wie du in einer bestimmten Situation reagieren sollst, frage mich. Bereite dich vor. Habe den perfekten ersten Satz, wenn dir jemand ein unmoralisches Angebot macht. Überlege und entscheide, ob es dir das wert ist. Du hast einen freien Willen. Wenn du die Rolle/ den Job unbedingt willst und es dir nichts ausmacht, auch so ein Mädchen zu sein – nur zu. Sagst du aber Nein, ist es gut möglich, dass du lange Zeit kein gutes Angebot bekommst, aber lange Zeit bedeutet ja nicht nie.Du wirst immer in den Spiegel gucken können und wissen: ICH HABE MICH NICHT UNTER WERT VERKAUFT. ICH BIN KEIN OPFER!"