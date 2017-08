Andrea Kiewel verrät: DAS ist die wahre Glücksformel fürs Leben

Andrea Kiewel wirkt stets gut gelaunt und ausgelassen. Die 52-Jährige genießt ihr Leben in vollen Zügen und scheint zu wissen, wie es funktioniert.

Im Gespräch mit MEINS verrät sie nun ihre Glücksformel, die wirklich jeder befolgen kann, um sich besser zu fühlen. „All die sozialen Netzwerke sind unterm Strich nichts anderes als ein Jahrmarkt der Eitelkeiten“, erklärt sie. Sie ist der Meinung, dass wir heute viel mehr Möglichkeiten haben, uns mit anderen Menschen zu vergleichen.

„Selbst die schönsten Frauen der Welt sind nicht frei von der Sehnsucht nach Applaus – also Likes – und posten von sich und ihrem Leben Bilder. Wenn man das zum Maßstab macht, kann man gar nicht glücklich sein, denn ich habe kein Fotoshooting in Rio de Janeiro, mein Freund ist kein Multimillionär, und mein Hintern ist nicht so riesig und erfolgreich wie der von Kim Kardashian. Also – einfach weglassen. Sich auf sich besinnen“, empfiehlt sie. „Das eigene Leben ist mindestens so spannend wie das der anderen. Man muss es nur leben.“