Andrea Renzullo: Supertalent-Finalist sechs Jahre später bei DSDS

Sein Gesicht war schon in den ersten Trailern von der aktuellen DSDS-Staffel zu sehen. Seine Stimme zeigte ganz klar an: Recall-Kandidat! Wie kommt es, dass so ein Talent jetzt erst auftaucht?

Ehrlich gesagt, tut es das gar nicht. Denn Andrea Renzullo ist kein unbeschriebenes Blatt. Vor sechs Jahren hatte er bereits seinen ganz großen Auftritt - auch bei RTL, auch vor Dieter Bohlen.

RTL RTL

Als 14-Jähriger sang sich Andrea Renzullo direkt in das Supertalent-Finale. Mit "Footprints in the Sand" von Leona-Lewis und "Run" von Snow Patrol überzeugte er Jury und Publikum. Für den Sieg reichte es aber leider nicht. Andrea landete auf dem vierten Platz. Sogar einen Plattenvertrag mit Sony bekam er damals, doch seine Single "Heal" zündete nicht so ganz.

Mit ein bisschen mehr Erfahrung und etwas mehr Bartwuchs versucht er es nun erneut bei DSDS und ist mittlerweile auch für die größeren Mädchen ein echter Hingucker geworden.