Andreas Gabalier: Klage gegen Chef des Wiener Konzerthauses!

Andreas Gabalier ist dafür bekannt, dass er gerne mal aneckt. Jetzt hat der Volksmusiker Klage gegen das Wiener Konzerthaus eingereicht, weil dessen Intendant Matthias Naske erklärt hatte, dass er den Sänger im Konzerthaus nicht auftreten lasse.

Der Hintergrund: In einem Gespräch mit der Tageszeitung "Die Presse" Anfang Mai wurde Naske zur schwierigen finanziellen Situation des Konzerthauses interviewt. Von der Journalistin wurde der Intendant zu einem Auftritt des Musikers im Wiener Musikverein, einem anderen Konzerthaus, befragt.

Naske erklärte, dass er die Entscheidung, Andreas Gabalier dort auftreten zu lassen, für falsch halte und begründete es mit der Wirkung nach außen. "Weil das Signale sind. Man muss wissen, wer Gabalier ist, wofür er steht, und abwägen“, so der Intendant.

Andreas Gabalier: Er sieht sich in die rechte Ecke gedrängt

Wie das Magazin "trend" berichtet, fühle sich Gabalier durch die Aussagen in die rechte Ecke gedrängt und leite durch seinen Anwalt eine Wettbewerbsklage gegen Naske ein. Der selbsternannte Volks-Rock'n'Roller befürchte durch das Statement wirtschaftliche Nachteile. Erste Konzertveranstalter sollen durch die Aussagen bereits besorgt sein. Der Streitwert wurde mit 500.000 Euro festgesetzt.

"Nach meinem heutigen Wissensstand sind die Vorwürfe nicht nachvollziehbar", erklärte Matthias Naske zu den Vorwürfen. "Klarstellen möchte ich jedoch, dass meiner Aussage über Andreas Gabalier keine politische Wertung zugrunde liegt."

In der Vergangenheit ist Andreas Gabalier bereits mit seinen konservativen Ansichten auf Kritik gestoßen. So sprach er sich 2016 in einem Interview mit der Gala für ein traditionelles Frauenbild aus und kündigte an, dass seine Freundin, wenn sie Mutter sei, natürlich zu Hause bleiben werde.