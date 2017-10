Andreas Gabalier: Schwerer Schicksalsschlag!

Andreas Gabalier hat einen Konzerthauschef aus Wien wegen Ehrenbeleidigung beleidigt. Nun muss der Sänger einen schweren Schicksalsschlag verkraften!

Das Handelsgericht in Wien hat die Klage abgewiesen, wie der „Standard“ berichtet. Der Streit soll bereits seit Monaten anhalten. Der Konzertchef sagte in „Die Presse“, er würde Andreas Gabalier nicht auftreten, "weil das Signale sind. Man muss wissen, wer Gabalier ist und wofür er steht. Wir dienen auch keiner Ideologie".

Gabalier hatte die Hymne von Österreich ohne geschlechtergerechte Änderung gesungen und in dem Konnex von "Gender-Wahnsinn" gesprochen. Daraufhin ist der Streit eskaliert. In erster Instanz hat Gabalier den Prozess verloren – er will nun in Berufung gehen.