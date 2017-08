Andreas Gabalier: Fieser Ticket-Betrug empört die Fans

Was für eine fiese Masche!

Eins ist klar, Andreas Gabalier hat wirklich treue Fans. Seit der "Volks-Rock’n’Roller" vor einigen Jahren die Bühne erobert hat, schweben ihm die Herzen der Volksmusikfans nur so zu - kein Wunder, dass auch die Konzerttickets des Sängers recht heiß begehrt sind.

Genau das wurde jedoch einigen Gabalier-Fans jetzt zum Verhängnis, als sie einem fiesen Ticket-Betrug im Internet aufsaßen!

Beim Vorverkauf für die Wintertour des Musikers wurden auf einer Internetseite nicht nur Tickets für die Konzerte in der Schweiz und in Österreich angeboten, sondern auch Karten für einen Gig in Stuttgart - der von Andreas Gabaliert nie geplant war!

Auf seiner Facebook-Seite warnte der Volks-Rock’n’Roller seine Fans jetzt persönlich vor der fiesen Betrugsmasche und versuchte, den Schaden weitgehend einzudämmen.

Bleibt zu hoffen, dass der Sänger dem Ticketbetrug damit ein Ende gemacht hat!