Was für eine große Geste von Andreas Gabalier: Der Volks-Rock'n'Roller ist für die Fans untrennbar verbunden mit einem ganz spezifischen Markenzeichen - und zwar seiner Lederhose. Die fesche Buxe begleitet den "Sweet Little Rehlein"-Interpreten in nahezu allen Lebenslagen. Kürzlich gestand er sogar, sie nie zu waschen.

Andreas Gabalier: Muffige Grüße aus der Lederhose?

Andreas Gabaloer trennt sich von seiner Lederhose

Doch ausgerechnet von seinem Lieblingskleidungsstück verabschiedet sich Andreas Gabalier nun. Und zwar für den guten Zweck! Für die Stiftung "Wings for Life", sie sich für Rückenmarkforschung einsetzt, verkauft der Mountain Man nun seine kultige Lederhose.

Bei Facebook erklärte der österreichische Sänger: "Querschnittslähmung muss heilbar werden." Um diesem Ziel ein bisschen näher zu kommen, versteigert Andreas nun nicht nur seine Hose, sondern auch 2x2 VIP-Tickets.

Die Fans sind von der Aktion total begeistert und feiern ihr Idol für die gute Tat - auch wenn es ihm bestimmt nicht leicht fällt, sich von seiner geliebten Lederhose zu trennen.