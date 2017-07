Andreas Gabalier und seine Oma Maria standen sich immer sehr nahe. Umso größer war der Schock, als die 90-Jährige im August 2016 überraschend verstarb.

Im Gespräch mit „Neue Post“ gesteht der Volksmusik-Star nun, dass kein Tag vergeht, an dem er nicht an seine geliebte Großmutter denkt. „Mein letzter Gedanke vor dem Einschlafen? Ich denke an meine Oma. Mal mit einer kleinen Bitte, mal mit einem kleinen Danke“, so der 32-Jährige, der sich noch gut an die Märchen erinnern kann, die Oma Maria ihm als kleiner Junge immer vorlas.

Früher besuchte er sie oft auf der Alm in der Steiermark. Diese gemeinsamen Momente in der Natur waren für Andreas immer eine willkommene Auszeit vom alltäglichen Stress. Deshalb wird er sich auch in diesem Jahr einen langen Ausflug ins Grüne gönnen, um die Seele richtig baumeln zu lassen. „Freizeit ist für mich der größte Luxus“, gesteht der leidenschaftliche Motorrad-Fan. „Materielles brauche ich nicht.“

Ob er diese Einstellung wohl von Oma Maria hat? Die pflegte nämlich immer zu sagen, dass man am Ende des Tages mit sich selbst im Reinen sein sollte.