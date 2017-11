Andreas Martin: Frauenleiche gefunden! Ist es seine Frau?

Rund sechs Monate nach dem Verschwinden seiner Ehefrau gibt es nun furchtbare Neuigkeiten: Gestern Abend fanden Spaziergänger eine Frauenleiche in einem Waldstück bei Siegburg. Ersten Informationen nach könnte es sich dabei um die vermisste Frau von Schlager-Star Andreas Martin handeln.

"Als sich der Hund verdächtig verhielt und die Spaziergänger nachsahen, entdeckten sie einen menschlichen Körper in einem Siefen. Sie haben sofort die Polizei alarmiert", erklärte Polizeisprecher Burkhard Rick gegenüber "Bild".

Da die Frau vermutlich bereits seit Monaten tot ist, gestaltet sich die Identifzierung zunächst schwierig. Dennoch erklärte der Polizeisprecher: "Es gibt aber gewisse Hinweise darauf, dass es sich um eine Frau handelt, die bereits seit Juni diesen Jahres in Neunkirchen-Seelscheid als vermisst gemeldet wurde. Aber das hat sich bisher noch nicht hundertprozentig bestätigt."

Andreas Martin: Seine Frau wird noch immer vermisst!

Ist Andreas Martins Ehefrau wirklich tot?

Fakt ist, dass Juliane Martin-Krause am 15. Juni das Haus, das nur zwei Kilometer vom Fundort der Leiche entfernt liegt, zu Fuß verlassen hatte. Seither verlief jede Suchaktion im Sande.

"Es gibt keine offensichtliche Todesursache. Wir müssen in alle Richtungen ermitteln. Sowohl Unfall, ein Suizid oder ein Tötungsdelikt kommen in Betracht. Wir müssen die Ergebnisse der Obduktion abwarten", so der Polizeisprecher.

Auch dieser Todesfall bewegte Deutschland: