Andreas Martin: Leiche identifiziert - es ist seine Frau!

Jetzt ist es Gewissheit: Die Frau von Andreas Martin ist tot.

Keine Hinweise auf Gewalteinwirkung

Am Sonntag fand die Polizei eine Frauen-Leiche, nicht weit vom Haus des Schlagersängers. Jetzt wurde die Frau identifiziert: Laut Polizei handelt es sich um Juliane M. Wie es weiter heißt, gibt es keine Hinweise auf Gewalteinwirkung!

Andreas Martin: Fünf Monate Ungewissheit

Fünf Monate lang musste Andreas Martin mit der Ungewissheit leben. Seine Frau verschwand plötzlich - von ihr fehlte jede Spur. Damals standenalle vor einem Rätsel! "Es gibt keine offensichtliche Todesursache. Wir müssen in alle Richtungen ermitteln. Sowohl Unfall, ein Suizid oder ein Tötungsdelikt kommen in Betracht. Wir müssen die Ergebnisse der Obduktion abwarten", so Polizeisprecher Burkhard Rick zu "Bild".

Andreas Martin: Seine Frau hatte gesundheitliche Probleme

Erst am Sonntag wurde schließlich eine Leiche gefunden, 650 Meter von seinem Haus! Schon am Sonntag erklärte Polizeisprecher Burkhard Rick gegenüber "Bild": "Die Leiche war bekleidet, Handtasche und Personalausweis lagen bei ihr am Fundort. Die Leiche war stark verwest.“

Wie es zum Tod von Juliane Martin-Krause kam, ist bisher aber immer noch nicht bekannt. Doch sie hatte in der Vergangenheit gesundheitliche Probleme, musste Medikamente nehmen.