Andreas Martin: Seine Frau wird noch immer vermisst!

Seit mehreren Wochen wird die Frau von Schlagersänger Andreas Martin vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Doch auch der öffentliche Aufruf hat bisher noch immer nichts gebracht. Nun hat sich auch sein Management dazu geäußert. "Leider gibt es noch keine positiven Neuigkeiten – aber wir möchten euch einmal Danke sagen für die vielen lieben Kommentare auf den Seiten von Andreas, in seinem Gästebuch der Homepage und auch per Mail", gab eine Sprecherin bei Facebook bekannt.

Seit seine Frau vermisst wird, hat sich Andreas Martin aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Derzeit will der Schlagersänger ganz für seine Familie da sein.

Auch, wenn das Update nicht gerade positiv ist, will man keinesfalls die Hoffnung aufgeben: "Danke, dass ihr so fest an ein gutes Ende glaubt und in Gedanken bei Andreas und seiner Familie seid.“