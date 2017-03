Angela Finger-Erben: Heimliche Hochzeit!

Sie hat es getan - und zwar still und heimlich! RTL-Moderatorin Angela Finger-Erben hat ihren Freund Jens Diestelkamp geheiratet. Und das schon im Sommer 2016!

Angela Finger-Erben und Jens Diestelkamp trugen Alufolie-Ringe

Schon im Juni 2016 gaben sich Angela Finger-Erben und ihr Freund im Standesamt das Ja-Wort. Damals war die 37-Jährige im 8. Monat schwanger. Deswegen musste das Paar auch bei der Ringwahl kreativ werden. Und so gab es tatsächlich Ringe aus Alufolie! „Ich hatte damals viel Wasser in Beinen und Händen. Auf meinen Finger hätte kein Ring draufgepasst. Deswegen haben wir am Abend vorher welche gebastelt“, lacht Angela Finger-Erben gegenüber "Bild".

Angela Finger-Erben: "Wir sind rundum glücklich."

Mittlerweile hängen die Alufolie-Ringe eingerahmt im Wohnzimmer. Trotzdem haben die beiden immer noch keine Ersatzringe gekauft. „Nein. Richtige Ringe haben wir immer noch nicht. Aber wir sind auch ohne rundum glücklich", so Angela Finger-Erben. Und das ist am Ende ja ohnehin das Wichtigste...