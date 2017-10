Angela Merkel: Er soll ihr Nachfolger sein!

Angela Merkel hat bei der Bundestagswahl das schlechteste Ergebnis seit Jahren eingefahren. Jetzt droht der nächste schwere Schicksalsschlag für die Kanzlerin.

Die Jamaika-Gespräche zwischen CDU, FDP und Grünen haben begonnen. Für Angela Merkel ist es keine leichte Aufgabe, eine Regierung zu bilden, denn die drei Parteien haben bei einigen Punkten sehr unterschiedliche Vorstellungen.

Debatte um die Nachfolge von Angela Merkel

Nun fällt ihr ausgerechnet jemand in den Rücken, mit dem sie in den nächsten Jahren zusammenarbeiten muss: FDP-Chef Christian Lindner hat jetzt heftig gegen die Kanzlerin geschossen! „Ich erwarte, dass in der CDU in den nächsten vier Jahren eine Debatte über die Nachfolge von Angela Merkel eröffnet wird“, sagte er dem Magazin „Stern“. Oh je, die Worte waren deutlich und dürften Angela Merkel wohl überhaupt nicht gefallen. Hat Christian Lindner vielleicht sogar Interesse daran, ihr Nachfolger zu werden?

Wie sieht die Zukunft von Angela Merkel aus?

Die Zukunft von Angela Merkel ist nun sogar in ihrer eigenen Partei ein großes Thema. „Die Menschen haben ein Rieseninteresse, dass Angela Merkel das Land weitere vier Jahre erfolgreich führt“, sagte der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) dem „Focus“. Einige sind sich sogar nicht ganz sicher, ob Angela Merkel die 4 Jahre durchhalten wird. Ob sie bei der nächsten Bundestagswahl nochmal antreten wird, ist derzeit wohl noch völlig ungewiss.