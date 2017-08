Angela Merkel: Familiendrama im Urlaub

Jedes Jahr gönnt Angela Merkel sich einen entspannenden Urlaub in Tirol, doch in diesem Jahr kommt einfach keine Ferienstimmung auf.

Grund dafür sind Familienprobleme, mit denen die 63-Jährige sich auseinandersetzen muss. Vor einigen Wochen hatte ihre Mutter Herlind Kasner einen Unfall. Sie stürzte von einer Treppe, brach sich dabei den Arm und ist nun sehr geschwächt. „Es ist alles etwas schwieriger geworden“, erklärt die 88-Jährige. „Ich war jetzt längere Zeit auf Hilfe von anderen Angewiesen.“

Leider scheint es der Kanzlerin beruflich nicht möglich zu sein, sich so intensiv um ihre kranke Mutter zu kümmern, wie sie es gern tun würde. „Wir telefonieren häufiger. Sehen klappt nicht häufig. Aber ich verstehe es, sie hat doch so viel zu tun“, so Kasner. Der Zustand ihrer Mama scheint nicht spurlos an Angela vorbeizugehen. Auf ihren Urlaubsfotos wirkt sie bedrückt und abwesend. Hoffentlich findet sie doch noch ein wenig Zeit für die Familie, denn ins Heim möchte Kasner nicht. „Außer es geht gar nicht mehr“, erklärt sie leise.