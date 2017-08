Angela Merkel: Geheimplan mit Karl-Theodor zu Guttenberg

Da kann und will sie ihre Freude nicht mehr verbergen. Angela Merkel (63) ist glücklich. Der Grund: Ihr Liebling von einst ist zurück. Mit Karl-Theodor zu Guttenberg (45) tüftelte die Kanzlerin einen Geheimplan aus. Der frühere Bundesminister übernimmt wieder eine wichtige Rolle. Nur eines ist noch nicht ganz geklärt: Was wird jetzt aus seiner Familie?

Schon seit Monaten geistert sein Name durch die Flure des Bundestages. Doch erst jetzt ist klar: Karl-Theodor zu Guttenberg wird nicht nur im anstehenden Wahlkampf auftreten („das neue“ berichtete in Heft 18). Der Ex-Verteidigungsminister soll auch nach der Bundestagswahl weiter eingebunden werden! In der bayerischen CSU-Zentrale plant Ministerpräsident Horst Seehofer (68) langfristig mit seinem früheren Parade-Politiker. Sechs Jahre nach der Plagiats-Affäre um die Doktorarbeit wird „KT“ wieder aktiv in Amt und Würden treten.

Offiziell hält sich Karl-Theodor noch zurück

Wohl auch, weil er mit Ehefrau Stephanie (40) noch Details klären muss. Mit der Blondine und den Töchtern Anna (16) und Mathilde (14) war er nach seinem Rücktritt in die USA ausgewandert. Noch heute lebt die Familie in Greenwich (Connecticut), die zwei gehen hier zur Highschool.

Karl-Theodor zu Guttenberg: Lässt er seine Familie im Stich?

Eine passende Schule für die Mädels würde er sicherlich in Berlin finden. Und der Weg zu „Ziehmutter“ Angela wäre dann auch nicht mehr so weit...