Angela Merkel: Große Sorge um ihre Mutter!

Angela Merkel hat allen Grund zur Sorge! Nachdem vor acht Jahren ihr Vater verstorben ist, scheint es jetzt auch ihrer Mutter immer schlechter zu gehen. Seit Herlind Kasner vor einigen Monaten einen schlimmen Sturz hatte, bei dem sie sich einen Arm brach, verschlechtert sich ihr Zustand offenbar zunehmend. Mittlerweile lebt sie komplett zurückgezogen. Das berichten zumindest einige besorgte Nachbarn.

„Sie hat erschreckend abgebaut, geht kaum noch aus dem Haus“, so ein Nachbar gegenüber ‚Neue Post’. „Früher ist Frau Kasner jeden Tag strammen Schrittes zum Briefkasten in unserer Straße marschiert.“ Und auch beim wöchentlichen Einkauf im nahegelegenen Supermarkt wurde die 89-jährige schon sehr lange nicht mehr gesehen. Was hat das zu bedeuten?

Höchste Zeit für Angela, sich um Herlind Kasner zu kümmern. Auch wenn dies sicherlich alles andere als leicht machbar für die Bundeskanzlerin ist. Irgendwie muss ihr der Spagat zwischen der gesamten Nation und ihrer geliebten Mutter gelingen. Vielleicht würde ihre Mutter dann ja auf ihre alten Tage wieder neue Kraft schöpfen?