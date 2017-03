Angela Merkel: Ist ihr Glück in Gefahr?

Seit 18 Jahren sind Angela Merkel und Joachim Sauer verheiratet. Doch nun wird ihr Glück offenbar auf die bislang härteste Probe gestellt...

In letzter Zeit wirkt es so, als würden die Bundeskanzlerin ihr Ehemann Joachim Sauer vermehrt getrennte Wege gehen! Und das dürfte sich auch in Zukunft nicht ändern...

Normalerweise begleitet Joachim Sauer seine Ehefrau regelmäßig zu wichtigen Treffen oder Auslandsreisen. „Manchmal werde ich gefragt, wer entscheidet, wann mein Mann mitkommt und wann nicht. Die Antwort ist: Mein Mann entscheidet das“, erklärte Angela Merkel einst in einem Interview. Bezeichnend: In den vergangenen Wochen zeigte sich die 62-Jährige häufig ohne ihren Mann!

Beide haben zeitraubende Jobs



Die Kanzlerin reiste kürzlich allein nach Polen, Malta, in die Türkei und nach Schweden. Wollte der Chemie-Professor seine Frau etwa nicht unterstützen? Ist das politische Amt vielleicht sogar zu einer Last für die Beziehung geworden? Fakt ist: Die Lebensentwürfe des Ehepaares könnten unterschiedlicher kaum sein. SIE, als Bundeskanzlerin stets umgeben von den mächtigsten Menschen der Welt, muss tagtäglich weltpolitisch relevante Entscheidungen treffen und plant derzeit ihre Wiederwahl. Zeit für Zweisamkeit mit dem Partner? Eher selten! ER, Quantenchemiker und Professor an der Berliner Humboldt-Universität sowie Verfasser von wissenschaftlichen Arbeiten, arbeitet derweil abseits des Rampenlichts. In einer Welt, die nicht viel gemein hat mit Brexit, Trump-Wahl & Co.

Bei vielen Politikern zerbrach die Ehe



Dass seine Frau nach zwölf Jahren im Kanzleramt nun erneut kandidieren möchte, könnte dementsprechend für Meinungsverschiedenheiten zwischen Angela Merkel und Joachim Sauer sorgen. Berichten zufolge plant der 67-Jährige nämlich, im Spätsommer in Pension zu gehen und einen ruhigen Lebensabend zu genießen! Ein Plan, der sich offenbar kaum mit dem seiner Frau deckt.

Pikant: Wie die „Neue Post“ berichtet, hatte die Kanzlerin kürzlich einen vielsagenden Aussetzer! Bei einem Auftritt vor einem Untersuchungsausschuss soll Angela auf die Frage nach ihrem Namen gedankenverloren ihren Mädchennamen Angela Kasner genannt haben! Hat die 62-Jährige etwa schon längst mit ihrem bisherigen Leben abgeschlossen? Es wäre jedenfalls nicht die erste Politiker-Ehe, die nach mehreren Jahren im Scheinwerferlicht

ihr jähes Ende findet. Altkanzler Gerhard Schröder (72) und Ehefrau Doris (53) trennten sich 2015 nach 17 Jahren Ehe. Ex-Grünen-Politiker Joschka Fischer (68) und Nicola Leske gingen 2005 nach vier Jahren getrennte Wege. Und auch die Ehe von Bundesjustizminister Heiko Maas (50) und Corinna scheiterte vergangenes Jahr.



Bleibt zu hoffen, dass Angela Merkel und ihrem Mann nicht das gleiche Schicksal droht …