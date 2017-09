Angela Merkel: Ist ihre Ehe in Gefahr?

Es ist kein Geheimnis, dass Angela Merkel als Bundeskanzlerin wahnsinnig viel zu tun hat. Trotzdem legt sie Wert auf ein schönes Privatleben und ruhige Stunden mit Joachim Sauer. Leider gab es davon in letzter Zeit nicht mehr sonderlich viele. Droht ihre Ehe deshalb zu zerbrechen?

"Wir haben uns daran gewöhnt, so eine Art Wochenend-Ehe zu führen", gestand die gebürtige Hamburgerin kürzlich noch. Sie müsse sehr darauf achten, ihr "Privatleben zu retten". "Bei diesem Nomadenleben geht einem etwas verloren", erklärte sie weiter. Auch wenn Sauer sich damit arrangiert hat, dass seine Frau so viel arbeitet, klingen die Worte der 63-Jährigen dennoch besorgniserregend.

Private und schöne Momente mit ihrer Familie sind inzwischen leider rar gesät. Besonders so kurz vor der Bundestagswahl steht Merkel unter großem Druck und muss sich um den Wahlkampf kümmern. Hoffentlich kann sie auch in Zukunft die Politik und ihre Familie unter einen Hut bringen, damit ihr Eheglück nicht am Zeitmangel zerbricht.