Angela Merkel: Schock-Nachricht vor der Wahl!

Für Angela Merkel geht es um alles: Am 24. September steht die Bundestagswahl an und tritt gegen ihren Herausforderer Martin Schulz.

Knapp vier Wochen vor der Wahl muss Angela Merkel eine Schock-nachricht verkraften. Seit 2015 sind b ei der Bundesanwaltschaft mehr als 1000 Anzeigen gegen die Kanzlerin wegen Hochverrats eingegangen.

Die Strafanzeigen gegen die Bundeskanzlerin haben sich alle als haltlos erwiesen“, sagte die Sprecherin der Behörde, Frauke Köhler, dem „Mannheimer Morgen“. Die meisten Anzeigen kämen demnach von Mitgliedern der AfD.

Für die innere und äußere Sicherheit ist die Bundesanwaltschaft ist für Staatsschutzstrafsachen zuständig. Die Behörde wird die Anzeigen prüfen.

Auch bei Auftritten wurde Angela Merkel in den letzten Wochen ausgebuht. "Manche glauben, dass man die Probleme der Menschen in Deutschland mit Schreien bewältigen und lösen kann. Ich glaube das nicht und gehe davon aus, die Mehrheit heute hier auf diesem Platz auch nicht“, sagte die Kanzlerin in Quedlinburg. Dennoch dürfte sie die Wahl gewinnen, denn sie liegt deutlich vor ihrem Herausforderer Martin Schulz.