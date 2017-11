Angela Merkel: Schock News! Angriff auf die Kanzlerin

Das Modezar Karl Lagerfeld kein Freund der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel ist, ist bekannt. Die neusten Aussagen sind jedoch hart. Der Chanel-Designer wirft der Bundeskanzler versagen in der Flüchtlingspolitik vor und ist der Meinung, dass die Flüchtlinge die schlimmsten Feinde der Juden wären. Geht der Modeschöpfer damit zu weit?

Angela Merkel wird von Karl Lagerfeld angegriffen

Beim französischen Sender "C8" in der Late-Night-Show "Salut les Terriens“ ließ Karl Lagerfeld seinem Ärger freien Lauf. So kritisierte er die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin und vertritt die Meinung, dass Angela Merkel nur so viele Flüchtlinge ins Land gelassen hätte, um ihr Image als "Rabenmutter" in der Griechenlandkrise zu verbessern. Ebenfalls vertrat der Modezar dabei die Meinung, dass die Flüchtlinge die schlimmsten Feinde der Juden wären. So sagte er: "Ich werde Ihnen etwas Schreckliches erzählen: Wir können nicht, auch wenn Jahrzehnte dazwischen liegen, Millionen von Juden töten und später dann Millionen ihrer schlimmsten Feinde ins Land holen (...)."

Angela Merkel: Gefährliche Attacke auf die Kanzlerin!

Karl Lagerfeld schockiert mit dieser Aussage

Neben seiner Kritik an Angela Merkel und ihrer Flüchtlingspolitik schockte Karl Lagerfeld die Zuschauer besonders mit einer Aussage. So erzählte er dem Moderator: "Ich kenne eine Deutsche, die einen jungen Syrier aufgenommen hat, der ein bisschen Englisch sprechen kann. Nach vier Tagen, was glauben Sie was er zu der Dame sagte? 'Die beste Erfindung Deutschlands ist der Holocaust.' Ein Horror." Wie sich Angela Merkel zu dem bizarren Auftritt des Modeschöpfers äußerte, ist nicht bekannt.