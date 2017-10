Angela Merkel: Steht ihre Ehe vor dem Aus?

Bei der Bundestagswahl erzielte die CDU das schlechteste Ergebnis seit 1949. Ein herber Schlag für Angela Merkel, die daraufhin erklärte: „Ich sehe nicht, was wir anders machen sollten.“

Große Veränderungen scheinen für die 63-Jährige momentan einfach nicht möglich zu sein. Besonders in ihrem Privatleben hat sie wegen der Arbeit keinen großen Spielraum – ganz zum Leidwesen von Ehemann Joachim Sauer. Der Physik-Professor teilt seine Liebste schon seit vielen Jahren mit ihrem Beruf. Dabei gab er 2016 seinen Lehrstuhl in Berlin auf und hätte jetzt umso mehr Zeit für Angie.

Angela Merkel: Erste Rücktrittsgerüchte

Ein ruhiges Leben können die beiden allerdings nicht führen. Dabei wünscht Joachim sich so sehr, in Ruhe wandern gehen zu können oder einen schönen Urlaub mit Angela zu verbringen. Dazu wird es jedoch nicht kommen, denn Frau Merkel verbringt ihre Tage im Büro, führt stundenlange Verhandlungen und reist viel. Für ihren Mann bleibt da kaum noch Zeit. Steht ihre Ehe also bald vor dem Aus?