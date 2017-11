Angela Merkel: Überraschende Neuigkeiten

Zwar ging Angela Merkel als Sieger in der letzten Bundestwagswahl hervor, doch seit dem muss sie einge Hürden nehmen. Trotzdem gibt es jetzt wieder gute Neuigkeiten für die Kanzlerin!

Angela Merkel ist laut "Forbes" wieder die mächtigste Frau der Welt

Das amerikanische "Forbes"-Magazin wählte Angela Merkel in diesem Jahr wieder zur mächtigsten Frau der Welt. Damit steht die Kanzlerin zum siebten Man in Folge an der Spitze der Liste!

Auf Platz 2 steht diesmal die britische Premierministerin Theresa May. Und auf Platz 3 Melinda Gates, die Geschäftsführerin der "Melinda and Bill Gates Foundation".

Angela Merkel ist zum zwölften Mal dabei

Insgesamt ist Angela Merkel sogar schon zum zwölften Mal dabei. Im letzten Jahr schaffte sie es laut "Forbes" an die Spitze, weil sie die Herausforderungen der EU gemeistert habe und besonders viel Mut in der Aufnahme der Flüchtlinge zeigte.