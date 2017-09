Angelina Heger fast nackt: Sie begeistert mit sexy Bikini-Foto

In der Glamour-Welt ist es ziemlich still um Angelina Heger geworden - umso mehr klammern sich ihre Fans jetzt an jeden Strohhalm, den die hübsche Blondine ihnen gibt.

Und dieses mal ist es ein besonders heißer Strohhalm: Angelina Heger postete ein sexy Bikini-Foto von sich auf Instagram und begeistert damit ihre Anhänger. Sie schreiben: "So eine tolle Figur", "Traumhaft schön" und sogar "Mit dem Körper wäre Playboy 2.0 drin".

[Anzeige] So, nun hab ich genug Sonne getankt und bin bereit für den Herbst Bikini by @bumbum , ich hab euch den Link zu meinen Bikini in die Bio gepackt #backhome #bumbum #cherryblossom #happy #summervibes #bikini *anzeige Ein Beitrag geteilt von A N G E L I N A H E G E R (@angelinahegerofficial) am 25. Sep 2017 um 4:36 Uhr

Angelina Heger selbst bedankt sich für die lieben Kommentare ihrer Fans und antwortet ihnen zum Dank auch auf etliche andere ihrer Kommentare.

Angelina Heger auf Job-Suche: Sie will ins TV

Bei dem Körper hat sie diese Komplimente aber auch verdient...