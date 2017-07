Angelina Heger erklärt ihren Beziehungsstatus

Jetzt ist es also offiziell: Angelina Heger geht derzeit männerfrei durchs Leben. Obwohl die Blondine seit geraumer Zeit versucht, ihr Liebesleben aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, sickert doch immer etwas durch.

So kam vor einigen Wochen heraus, dass sie offenbar wieder mit Ex Chrissi anbandelte. Die beiden verbrachten sogar einen Liebes-Urlaub in der Dominikanischen Republik. Doch anscheinend hielt das aufgewärmte Glück nicht lange. Kurz darauf kam es zur erneuten Trennung.

Angelina Heger: Alle Fotos von Freund Chrissi gelöscht

Und nun das! Es gibt heiße Gerüchte, dass sich Angelina Heger und Ex-Freund Leonard Freier am Rande einer TV-Show wieder nähergekommen sein sollen! Und dass, obwohl ihre Liebelei ja damals ganz unschön mit einem Polizeieinsatz endete...

Mit wem ist Angelina Heger wirklich zusammen?

Aber was ist wirklich dran an den Spekulationen? Angelina Heger klärte die Situation jetzt bei Facebook auf. "Single!", schrieb sie zu einem Foto, das sie von hinten zeigt. Okay, Message angekommen! Bleibt nur abzuwarten, wie lange dieser Beziehungsstatus anhält...