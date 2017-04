Angelina Heger: Heißes Bikini-Foto begeistert die Fans

Wow, ganz schön sexy!

Angelina Heger macht nicht nur in Designerklamotten, sondern auch im Bikini eine richtig gute Figur. Auf ihrer Facebook-Seite postete die 25-Jährige einen Schnappschuss aus ihrem Karibik-Urlaub und plötzlich kamen ihre Fans aus dem Staunen gar nicht mehr heraus.

„Das war ein toller Tag am Strand in der Karibik. Ich freue mich so sehr, zwei Wochen einfach nur den Urlaub genießen zu können“, schreibt sie zu dem sexy Foto. „Du bist einfach eine schöne Frau, das muss man neidlos anerkennen“, gesteht ein Follower prompt. Auch die Figur der Ex-Bachelor-Kandidatin wird in den höchsten Tönen gelobt.

Vor einigen Wochen klang das allerdings noch ganz anders und Angelina wurde dafür kritisiert, viel zu dünn zu sein. Nun scheint sie sich in ihrer Haut aber endlich wohlzufühlen und das rechnen ihr ihre Fans hoch an!