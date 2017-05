Angelina Heger zeigt Mega-Dekolleté bei About You Awards

Angelina Heger zeigt Mega-Dekolleté bei About You Awards - Es ist noch nicht all zu lange her, da fühlte sich Angelina Heger mit ihren Brüsten nicht so wirklich wohl. Ein Dekolleté, wie sie es bei den About You Awards in Hamburg zeigte, hätte sie wohl kaum gezeigt.

Dann legte sie sich unter das Messer. "Es ist kein normaler Eingriff. Ich lasse sie mir nämlich nicht vergrößern oder verkleinern. Meine Brüste sind nicht gleich groß. Links habe ich etwas mehr als auf der rechten Seite. Das stört mich natürlich. Beim Dessous-Kauf, beim Blick in den Spiegel oder wenn ich ein Kleid ohne BH trage", erklärte Angelina Heger noch im Oktober 2016 gegenüber InTouch.

Angelina Heger zeigt selbstbewusst Resultate

Wie erfolgreich die OP war und wie selbstbewusst Angelina Heger nun mit ihren Brüsten umgeht, konnte man nun bei den ersten Influencer-Awards von About You sehen. Ihr Kleid von House of CB hatte es in sich. Da rutschte der Fokus der Kameras häufiger vom Gesicht eine Etage tiefer.

Für den ganzen Abend war ihr der Look dann aber vielleicht doch etwas zu extrem. In ihrer Instagram-Story sehen wird, dass es im späteren Verlauf des Abends doch wieder etwas bedeckter zuging, aber der Auftritt auf dem roten Teppich gehörte definitiv Angelina Heger... und ihren Brüsten.