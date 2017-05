Angelina Jolie & Brad Pitt: Liebescomeback?

Damit hat nun wirklich niemand mehr gerechnet! Im September 2016 gaben Brad Pitt und Angelina Jolie ihre Trennung bekannt. Und die verlief alles andere als friedlich. Jetzt überrascht Angelina Jolie mit dieser Äußerung: Sie will Brad wieder zurück!

Angelina Jolie liebt Brad Pitt immer noch

Wie eine Quelle gegenüber "Hollywood Life" verriet, vermisst Angelina Jolie ihren Ex und hofft tatsächlich auf ein Liebescomeback mit ihm. "Ein Teil von Angie wird Brad immer lieben und ja, sie denkt sogar daran, sich wieder mit ihm zu versöhnen", so ein Freund. Und der Bekannte schließt das Liebescomeback nicht aus! "Es gibt durchaus viele gute Gründe für sie, wieder zusammenzukommen, ganz besonders für die Kinder." Zusammen hat das Paar insgesamt 6 Kinder. Drei leibliche, Shiloh, Knox und Vivienne und drei adoptierte, Zahara, Maddox, Pax. Für Brad Pitt und Angelina Jolie sind die das Wichtigste in ihrem Leben!

Und eines ist für den Freund sicher: "Die Liebe zu Brad war die tiefste Beziehung, die sie jemals in ihrem Leben hatte. Diese Gefühle sind natürlich nicht ienfach verschwunden."

Angelina Jolie und Brad Pitt: Die Wunden der Trennung sind noch tief

Doch ob die beiden wirklich wieder zusammenfinden, bleibt abzuwarten. Die Trennung hat besonders bei Brad Pitt tiefe Wunden hinterlassen. Angelina hahte ihn nach der Trennung den Kontakt zu seinen Kindern verboten, ihn in der Öffentlichkeit als aggressiv und alkoholkrank hingestellt. Eine schlimme Demütigung für den Familienvater! Doch auch sie litt unter dem Liebes-Aus. "Aber Angie hat auch viele Wunden aus ihren schlechten Tagen davongetragen", so der Freund weiter. Fraglich, ob sie das alles wirklich hinter sich lassen können...