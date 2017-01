Angelina Jolie: Ihre Familien-Show ist nur eine Lüge

Gut gelaunt und dick eingepackt schlendert Angelina Jolie zusammen mit ihrem Nachwuchs durch den Nobel-Ski-Ort Crested Butte im US-Bundesstaat Colorado. Merkwürdig: So entspannt kennt man die sonst so reservierte Schauspielerin eigentlich gar nicht! Hat Angelina ihre dramatische Trennung von Brad Pitt etwa wirklich so locker verarbeitet oder steckt vielleicht doch eher Kalkül dahinter? Fakt ist jedenfalls, dass sich die 41-Jährige einen interessanten Zeitpunkt ausgesucht hat, um sich als lockere Supermama zu präsentieren. Immerhin ist Angelina seit dem Psycho-Krieg mit Brad bei vielen Fans unten durch und soll sogar in Hollywood immer mehr gemieden werden.

Zieht Angelina nur eine Show ab?

Während sie normalerweise den Paparazzi aus dem Weg geht, ließ sie sich jetzt beim Skifahren und bei ihrem Besuch im Süßwarenladen „Rocky Mountain Chocolate Factory“ nur allzu bereitwillig von den Fotografen ablichten. Es scheint also, als würde die brünette Beauty mit ihrer Familien-Show nur Sympathie-Punkte sammeln wollen. Und tatsächlich bestätigt ein Insider: „Angelina tut alles, um als Siegerin aus dieser Scheidung hervorzugehen. Und sie ist sich ziemlich sicher, dass sie das auch schaffen wird.“