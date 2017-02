Angelina Jolie: Romanze mit Jared Leto?

Die Scheidung von Angelina Jolie und Brad Pitt ist noch in vollem Gange. Doch die Hollywood-Beauty soll deswegen nicht einsam und alleine zu Hause sitzen! Laut amerikanischen Medienberichten, hat sich die 41-Jährige nämlich längst einen neuen Mann geangelt. Und auch der ist kein Unekannter! Angelina soll nämlich mit keinem anderen als Jared Leto anbandeln!

Angelina Jolie: Jared leto tröstet sie!

Wie ein Insider dem "Star Magazine" berichtet, soll der Schauspieler Angelina Jolie nämlich in der schweren Trennungszeit trösten. Und dabei sind sich die beiden offenbar näher gekommen. “Da war schon immer eine Chemie zwischen den beiden", erklärt ein Insider im Interview. “Jetzt, in dieser schweren Zeit für Angie, hilft Jared ihr diese zu bewältigen und hat es sogar geschafft, sie aus ihrem Loch zu holen. Sie sind verwandte, unkonventionelle Seelen - und zwar so sehr, dass das sie denken, dass Jared der perfekte Mann für Angelina ist. Sobald sie offen für eine neue Liebe ist..."

Jared Leto soll die Initiative ergriffen haben

Die kleine Romanze kommt auch nicht von ungefähr! Jared Leto soll sofort die Initiative ergriffen haben, als die Trennung von Angelina Jolie und Brad Pitt öffentlich wurde. “Jared hat sich sofort bei angelina gemeldet, als sie die Scheidungspapiere eingereicht hatte. Sie haben öfter miteinander telefoniert, bevor sie sich in L.A. zu einem Dinner getroffen haben. Seit dem sehen sie sich, wann immer sie Zeit haben", so der Insider weiter.

Die Schlammschlacht zwischen Brad Pitt und Angelina Jolie geht weiter

Der Trost von Jared Leto tut Angelina Jolie sicher gut. Denn seitdem sie die Scheidung von Brad Pitt eingereicht hat, liefern sich die beiden eine wahre Schlammschlacht. Im Mittelpunkt stehen die Kinder. Ein Ende ist noch lange nicht in Sicht...