Angelina Jolie: Zurück zu Ex-Mann Jonny Lee Miller?

Die Gerüchteküche brodelt! Seitdem Angelina Jolie und Brad Pitt im letzten Jahr überraschend ihre Trennung bekannt gegeben haben, wird der schönen Schauspielerin eine Beziehung nach der anderen nachgesagt. Jetzt soll sie sich ihrem Ex-Mann Jonny Lee Miller angenähert haben!

Jared Leto, Jonny Depp oder ein Unbekannter, der Angelina Jolie und ihre Kinder bei einer Reise nach Kambodscha begleitete – der Hollywoodstar soll nach der eingeleiteten Scheidung von Brad Pitt mit einigen Männer angebandelt haben.

Doch jetzt fällt ein Name, mit dem wohl keiner gerechnet hat. Angelina Jolie soll jetzt nämlich in engen Kontakt mit ihrem Ex-Mann Jonny Lee Miller stehen! Die beiden standen zusammen für den Film „Hackers“ vor der Kamera und waren von 1996 bis 1999 miteinander verheiratet. Seit der Scheidung herrschte jedoch Funkstille - bis jetzt!

Angelina Jolie und Jonny Lee Miller nähren sich an!

Laut Radar Online soll sich Angelina Jolie um eine Annäherung bemüht haben. "Angie arbeitet hart daran, einen Freundeskreis aufzubauen und sie respektiert Jonny sehr", so die Quelle. Jonny Lee Miller wohnt mittlerweile in New York City, ist jedoch auch oft in London unterwegs. Und genau dort waren Angelina Jolie und ihr Sohn Maddox zuletzt im März gesichtet worden.

Geht da also was zwischen dem einstigen Paar? "Sie sprechen zwar nicht jede Nacht miteinander, aber sie stehen regelmäßig in Kontakt", plaudert der Insider aus. Die Annäherung der beiden wird von den Freunden mit Argwohn betrachtet. Schließlich ist Jonny Lee Miller seit 2008 mit der Schauspielerin Michele Hicks verheiratet.

Ob es sich wirklich um ein Liebescomeback handelt oder Angie und Jonny nur freundschaftlich in Kontakt stehen, wissen wohl nur die beiden…