Let's Dance: Er ist der Freund von Angelina Kirsch

Bei der Jubliäumsstaffel von Let’s Dance ist Angelina Kirsch mit dabei. Aber wer jetzt auf einen möglichen Flirt zwischen der schönen Blondine und einem der Tänzer spekuliert, der liegt daneben. Denn: Angelina Kirsch ist längst an ihren Freund Sven vergeben.

Angelina Kirsch wohnt noch zu Hause

Und auch ansonsten ist Angelina der absolute Familienmensch, wie sie im Google-Interview von Lascana erzählte: „Ich bin so ein großer Familienmensch, dass ich sogar noch bei meiner Familie wohne. Ich wohne noch mit meinen Eltern zusammen in einem Haus. Ich habe oben die Etage für mich, also ich habe ne eigene Wohnung oben. Ja, ich habe auch einen eigenen Eingang, das zählt. Aber Fakt ist, ich wohne mit meinen Eltern in einem Haus. Wir haben eine ganz enge Verbindung. Ich nehme sie so oft es geht mit auf Jobs. Ich bin auch mit meiner Zwillingsschwester ganz dicke. Also ja, ich bin definitiv ein Familienmensch.“

Und bestimmt werden ihre Familie und ihr Freund Sven sie nun auch bei ihrem Let's Dance-Abenteuer unterstützen und von den Zuschauerreihen aus anfeuern.