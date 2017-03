Schönheit im Doppelpack. Angelina Kirsch zeigt aktuell bei „Let‘ dance“, was ein Hüftschwung ist. Das kurvige Model bekam bei der letzten Show kräftige Unterstützung. Im Publikum saßen ihre Mutter und ihre Schwester. Übrigens ist Madlin Kirsch die Zwillingsschwester von Angelina, auch wenn das auf den ersten Blick gar nicht so aussieht. Angelina trägt ihre Haare blond und ist stolz auf ihre Kurven, Madlin hatte die Haare früher auch mal rot, aktuell sind sie brünett und sie ist viel schlanker als ihre berühmte Schwester. Das strahlende Lachen verrät ihre Verwandtschaft dann aber sofort.

Angelina Kirsch und ihre Zwillingsschwester sind sehr unterschiedlich

Auch beruflich haben sich die Kirsch-Twins in ganz andere Richtungen entwickelt. Angelina Kirsch steht im Rampenlicht, ist als Plus Size-Model sehr erfolgreich und nun als Publikumsliebling bei „Let’s dance“ unterwegs. Madlin Kirsch ist Zahnärztin bei der Bundeswehr und hat auch ihre Schwester schon ab und an behandelt: „Sie hat mir schon ein paar Füllungen gemacht. Sie spritzt auch super, das tut überhaupt nicht weh.“ Eine Modelkarriere kam für Madlin Kirsch offenbar nicht in Frage, obwohl sie logischerweise genauso so bezaubernd aussieht wie Model Angelina. Um den beruflichen Werdegang war die Mama der Zwillinge offenbar auch gar nicht besorgt, die Mutter hatte nur eine Sorge, als sie vom doppelten Babyglück erfuhr: „Was mache ich, wenn beide gleichzeitig Hunger haben?“ Doch offenbar hat die Zwillingsmama es dann doch ganz entspannt hinbekommen, ihre Mädels großzubekommen.